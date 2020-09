Problematiche di Tiriolo: incontro con il vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro

Il Comune di Tiriolo e le problematiche esistenti sul territorio sono stati al centro di un incontro promosso dal vicepresidente della Provincia Antonio Montuoro, al quale hanno partecipato il sindaco di Tiriolo Domenico Greco, il segretario del locale circolo del Pd Angelo Colacino e i tecnici dell’Amministrazione provinciale, Roberto Iiritano e Luigi Cimino.

Nella riunione, svoltasi a Palazzo di Vetro, si è parlato in particolare delle criticità riguardanti le strade e degli interventi da mettere in campo per la loro risoluzione.

“L’attenzione che l’Amministrazione guidata dal presidente Sergio Abramo ha riservato a questo territorio è sempre stata massima – ha commentato Montuoro -. Lo dimostra anche il fatto che

alcuni interventi erano già stati presi in esame al fine di rendere migliori le condizioni della viabilità. Sulla Pratora – Sarrottino erano state evidenziate problematiche di ammaloramento di alcuni tratti del manto stradale e di diserbo”.

“Per quanto riguarda il diserbo – ha proseguito -, l’ufficio tecnico provinciale è al lavoro da alcuni giorni. A breve, inoltre, verranno effettuati, attraverso l’istallazione di barriere in alcuni tratti, anche gli interventi più corposi di ripristino del manto stradale maggiormente dissestato. Per quanto riguarda la SP 167 Marcellinara – Tiriolo, durante l’incontro ho avuto modo di comunicare la programmazione di un intervento di rifacimento e di messa in sicurezza dell’intero manto stradale, che sarà appaltato entro la fine dell’anno. Anche questo risultava essere un punto già inserito nell’agenda dell’Amministrazione provinciale, quale intervento da effettuare”.

“Argomento di discussione – ha concluso Montuoro – è stata anche la SP 40, tratto di strada interessato da molteplici problematiche, dove alcuni piccoli interventi sono già in atto e altri sono al vaglio dei tecnici. Grande è stata la soddisfazione dei partecipanti all’incontro, a testimonianza del serio lavoro che ogni giorno l’Amministrazione svolge sull’intera rete viaria provinciale, nonostante le riconosciute difficoltà in cui oggi operano gli enti intermedi, ulteriormente aggravate dalla recente emergenza sanitaria. Ritengo che il confronto sia fondamentale e, soprattutto quando si tratta di risolvere problematiche territoriali, non si può fare a meno di fare squadra e impegnarsi fino in fondo per lo stesso obiettivo”.