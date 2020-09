Viola le prescrizioni sull’obbligo di dimora per farsi una vacanza

Pochi giorni fa, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno un’autovettura con a bordo due individui.

Durante il controllo, attraverso la consultazione delle banche dati, è emerso che il passeggero, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e violazione in materia di armi ed esplosivi, era, in atto, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Roma e dell’obbligo della presentazione quotidiana dalle 17:00 alle 19:00 presso un Commissariato di P.S. della capitale.

Nella circostanza il soggetto, un 58enne romano, ha adotto di essersi allontanato dal domicilio, per svagarsi e trascorrere un periodo di vacanza , presso una struttura ricettiva di Falerna.

Essendo privo di qualsiasi autorizzazione, l’uomo è stato deferito dal Commissariato di P.S. di Lamezia Terme all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli obblighi impostigli.

A seguito di tale segnalazione il G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta del P.M., ha emesso l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con l’irrogazione degli arresti domiciliari, misura eseguita nella giornata di ieri.