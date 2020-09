In via Gallucci spunta un frigorifero abbandonato

Nuova segnalazione su rifiuti abbandonati in città da parte dei nostri lettori. Questa volta siamo in via Gallucci. “Ennesimo abbandono di rifiuti ingombranti da parte di ignoti – scirvono alla redazione corredando foto – che, ormai stanno rendendo la zona in esame, ma Catanzaro in generale, ormai lesa nel decoro ambientale, urbano e nel vivere civile. Gesti e comportamenti ignobili, evidentemente mossi da un senso di impunità ormai diffuso. Occorrono misure urgenti di contrasto accertativo e sanzionatorio, nonché controlli frequenti, atteso che i richiami morali e gli inviti bonari vengono puntualmente disattesi, come dimostra siffatta situazione”.