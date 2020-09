Droga ai fini di spaccio, arrestato in flagranza giovane di 27 anni

Nel corso della notte nell’area del centro storico di Nicastro i carabinieri del Nor-Sezione Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 27enne del Bangladesh per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, alla vista dei militari, ha cercato di nascondere la dorga all’interno a delle fessure presenti nel marciapiede. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare un involucro contenente 61 grammi di marijuana e 175 euro in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un bilancino di precisione e materiale necessario al confezionamento.

L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.