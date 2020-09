Via Martiri di Cefalonia e quei rifiuti…non lontani dalla sede dell’Arpacal

‘Ripetutamente segnalo al Comune, alla Sieco, ai vigili urbani e all’Arpacal che si trova proprio su questa via il modo indiscriminato di buttare rifiuti su questa strada, via Martiri di Cefalonia, a Lido’. E’ quanto afferma un lettore in una segnalazione ‘sperando che attraverso il giornale si possa sensibilizzare l’opinione pubblica di fornte a questo degrado’.