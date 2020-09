Parcheggio quanto mi costi? E’ questo lo slogan che come un mantra ha accompagnato tanti turisti, locali e non, che hanno goduto delle bellezze di Caminia, ma che sono stati costretti a pagare un salasso per lasciare la loro auto. E, malgrado sia già settembre, quindi bisognerebbe ringraziare chi ancora resta sulle spiagge a “consumare” turismo, la musica non cambia.

Due ore di sosta nel parcheggio di Caminia sono costate otto euro.

Un prezzo che se appare già esagerato a Luglio e agosto, sembra assolutamente fuori luogo a settembre. A fronte poi di servizi che non giustificano questa entrata. Certo bisogna essere già contenti per il fatto che questa estate, viste le premesse, almeno si è potuto andare al mare, ma forse, proprio per questo, si sarebbero dovute evitare speculazioni di qualsiasi genere, prezzo del parcheggio comprese.