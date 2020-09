Premio Catanzaroinforma, sette riconoscimenti a sette catanzaresi che lasciano tracce di speranza

È tutto pronto per la terza edizione del premio “Catanzaroinforma” che, alle 18.30, si terrà nel Teatro Comunale. Saranno sette, quest’anno, le “storie di catanzaresi che lasciano tracce di speranza” a ottenere questo semplice riconoscimento. L’obiettivo, come sempre, è omaggiare quei concittadini, famosi o poco conosciuti, che con la loro attività danno lustro al capoluogo. “L’organizzazione è stata molto complessa- spiega il giornalista Davide Lamanna che, assieme a Simona Procopio condurrà l’evento – per il rispetto delle normative si sicurezza. Tuttavia grazie alla sinergia con il Teatro Comunale e all’ottimo lavoro svolto dalla segretaria di redazione, Alba Lostumbo, i 200 spettatori che assisteranno al premio lo faranno in piena sicurezza”. Ingressi scaglionati, misurazione della temperatura, utilizzo delle mascherine, distanziamento tra un posto e un altro: sono alcune delle misure previste a garanzia dei presenti. “Abbiamo fortemente voluto che l’evento si tenesse al Comunale – prosegue – per dare un segno di vicinanza a questa struttura che ha subito enormi perdite a causa del lockdown. E siamo emozionati e anche un po’ orgogliosi di riaprirla, visto che le porte del Comunale sono chiuse a proiezioni e spettacoli dai primi di marzo”. Per quanto riguarda il premio, la regia è affidata a Giuseppe Cristiano mentre l’artista che lo ha realizzato è sempre Nuccio Loreti. L’intrattenimento musicale è affidato all’Ensemble Piccirillo. “Non è stato facile scegliere i catanzaresi da premiare – afferma Riccardo Di Nardo, direttore di Catanzaroinforma – ma con i miei colleghi abbiamo vagliato diversi profili e, alla fine, anche per quest’anno abbiamo fatto delle scelte pienamente condivise”.