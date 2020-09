Sbatte con la sua moto contro un muro, incidente sulla strada della Sila

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per mettere in sicurezza e poi trasportare in ospedale il motociclista che ha avuto un incidente qualche ora fa sulla strada che conduce verso la Sila Piccola. Per cause ancora in corso di accertamento la persona alla guida ha perso il controllo della sua Kawasaki andando a sbattere contro il muro di un ristorante. Immediati i soccorsi.