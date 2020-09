Abramo ha ricevuto il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza

Il sindaco Sergio Abramo ha ricevuto a Palazzo De Nobili, il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Guido Mario Geremia insediatosi di recente in città. Nel porgere il proprio saluto di benvenuto e gli auguri per il nuovo incarico, il primo cittadino ha tenuto un primo confronto sulle problematiche relative al Capoluogo. “Le amministrazioni che ho l’onere di presiedere, il Comune e la Provincia di Catanzaro – ha affermato Abramo – continueranno ad essere al fianco della Guardia di Finanza nel percorso di collaborazione tra istituzioni che è fondamentale per l’attività di controllo e monitoraggio del territorio. Sono sicuro che il nuovo comandante porterà con se tutto il bagaglio di esperienza e di competenza maturato nei precedenti incarichi, potendo contare sul supporto sinergico delle amministrazioni locali”.