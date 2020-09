Acqua, domani interrotta erogazione a sud della città

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando la rete idrica comunale per la realizzazione di un nuovo nodo idrico in Viale Isonzo, domani martedì 15 settembre, dalle ore 7 fino a fine lavori, sarà interrotta l’erogazione idrica nella zona sud della città. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti specificando che la sospensione del servizio – prevista nell’ambito del progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche urbane – interesserà le utenze di viale Isonzo, Aranceto, Corvo e Fortuna fino all’altezza di Via Sorrento. La normalizzazione è prevista nell’arco della serata.