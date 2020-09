Auto si cappotta su viale De Filippis

Per cause in corso di accertamento un’auto si è cappottata su viale De Filippis in direzione sud. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per veicolare il traffico ovviamente rallentato. Non si conoscono le condizioni di salute della conducente dell’utilitaria rimasta coinvolta nell’incidente, secondo le prime notizie raccolte da catanzaroinforma è rimasta lievemente ferita e i vigili del fuoco la stanno aiutando ad uscire dall’abitacolo. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Operazioni di soccorso coordinate dal caposquadra Gregorace dei Vigili del fuoco