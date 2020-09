Entra in una gioielleria del centro e ruba due catenine

Lesto, incurante, ben vestito ed interessato. Così si è presentato e ha agito l’uomo che sabato scorso ha sottratto dal bancone della gioielleria al centro della città due catenine. L’uomo, come si vede dalle telecamere interne del negozio, si è mostrato interessato alla descrizione della commessa, ma approfittando di un attimo di distrazione ha portato via delle catenine, facendole sparire in tasca. Le immagini sono state consegnate ai carabinieri unitamente alla denuncia.