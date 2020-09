Faccia a faccia con i cinghiali: pericolosa ‘invasione’ a Montepaone Lido

Sempre più esemplari la sera continuano ad invadere i paesi della nostra Calabria inoltrandosi fino alle abitazioni. In molti casi si tratta di mamme con i cuccioli, proprio per questo scendono alla ricerca di cibo tra i rifiuti domestici.

Ieri , ci segnalano i residenti di Montepaone Lido, si trovavano tra le villette nei pressi del centro commerciale trovandosi di fatto faccia a faccia con numerosi esemplari di cinghiali.

Questo genere di animali, ormai aumentato notevolmente di esemplari, potrebbero risultare pericolosi e rischiosi per le persone soprattutto in presenza di cuccioli, in generale comunque se infastiditi, anche involontariamente, diventano aggressivi.

Un censimento serio dei cinghiali, nei diversi comuni, dovrebbe essere realizzato nel breve, consentendo di valutare le migliori soluzioni da mettere in campo per contrastare il soprannumero registrato.