Petronà, vasto incendio distrugge macchia mediterranea

Non meno di sette ettari di macchia mediterranea sono stati interessati e distrutti da un vasto incendio che si è sviluppato in località Serricastello, in territorio di Petronà.

Il rogo è stato avvistato già da stamattina e si è alimentato per tutto il giorno in un rigoglioso bosco sito tra Belcastro e Petronà.

Sul posto sono intervenuti, per diverse ore e con squadre da terra, i vigili del fuoco di Catanzaro insieme agli operatori di Calabriaverde, mentre ben tre sono stati gli elicotteri impegnati nei lanci.

Incalcolabili i danni a flora e fauna.