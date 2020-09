Via Indipendenza, i commercianti: ‘Soddisfatti del lavoro dei vigili urbani per il rispetto dei tempi di sosta’

‘Attendendo la realizzazione di aree apposite per la sosta, parte dei commercianti di via Indipendenza si sono sentiti in dovere di ringraziare l’operato della polizia municipale di Catanzaro, capitanata dal colonnello Francesco Basile, la quale è riuscita a fare rispettare i tempi di sosta nella medesima via, facendo sì che vi siano dei parcheggi brevi e continui. Ciò ha permesso ai commercianti di potere svolgere la propria attività remunerativa in modo consono.

Si spera anche di poter risolvere al più presto il problema delle persistenti soste giornaliere di coloro che possiedono il contrassegno ‘disabili’ senza alcun diritto, in quanto privi di patologie o di persone a bordo a loro incarico’. E’ la nota stampa inviata da alcuni commercianti di via Indipendenza, i fratelli Placanica, la Totoricevitoria di Scarpino, il centro Tim Aurum e ‘Lugar’.