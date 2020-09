Anas. conclusi interventi di pulizia lungo la Ss 106 Var a Catanzaro

Anas, società del Gruppo FS italiane, ha concluso gli interventi di pulizia lungo lungo la strada statale 106 Var a Catanzaro, dal km 11,100 al km 10,600.

Le attività, eseguite interamente con personale e mezzi Anas, hanno riguardato il tratto della statale le piazzole di sosta della galleria ‘Santa Maria’ e proseguiranno, nei prossimi giorni, interessando altri tratti della SS106.

La formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto rappresentano non solo il degrado per la sede stradale e le aree circostanti, ma anche un serio pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare.

Anas da sempre presta attenzione a questo aspetto e provvede alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi attraverso la rimozione di tutti i materiali che possono essere un pericolo per il transito dei veicoli, così come avviene per la presenza di fanghi, sterpaglie e fogliame depositati su strada da piogge alluvionali, per la neve durante la stagione invernale, per il pietrisco disperso da mezzi d’opera in transito, per le polveri che si depositano sulle pellicole retroriflettenti dei segnali stradali rendendoli scarsamente visibili.