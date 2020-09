Due giovani arrestati con l’accusa di ricettazione

Stavano armeggiando su uno scooter quando i militari della Stazione di Marcellinara si sono insospettiti vedendo un furgone fermo e due persone. I Carabinieri hanno, quindi, proceduto al controllo trovando G.D.F. classe 1987 di Amato e A.T. classe 1995, di Marcellinara che, grazie anche ad alcuni arnesi atti allo scasso e ad una batteria per auto, stavano cercando di far partire uno scooter privo di targa. Gli immediati accertamenti hanno permesso di evidenziare come il mezzo fosse di proprietà di un esercente di Marcellinara che non si era ancora accorto del furto.

I due sono stati quindi arrestati in flagranza con l’accusa di ricettazione (non essendo stato dimostrata un’eventuale diretta responsabilità nel furto) e, a seguito delle formalità di rito, condotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro mentre il motoveicolo restituito all’avente diritto.

Nella giornata di lunedì, a seguito della convalida dell’arresto, i due sono stati scarcerati.