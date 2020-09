Giuramento per le nuove Guardie Particolari Giurate Volontarie

Giuramento anche a Catanzaro per le nuove Guardie Particolari Giurate Volontarie per la Provincia di Catanzaro.

Nell’ufficio territoriale di governo hanno prestato giuramento nei giorni scorsi dieci nuove guardie in ottemperanza alla legge 189 del 2004 per i reati contro la zoofilia ed il maltrattamento degli animali.

Le nuove guardie saranno gestite dal Comando Provinciale di Catanzaro con sede in Chiaravalle Centrale sapientemente guidato dal Comandante Provinciale e Presidente Ronaldo Marra e dal vicepresidente Borello Raffele.

La cerimonia del giuramento è stata officiata dal vice Prefetto aggiunto dott.ssa Valeria Richichi, in qualità di delegato del Prefetto di Catanzaro.

Tutte le guardie hanno frequentato un corso di formazione – con superamento del relativo esame di valutazione – organizzato e tenuto dalla Sezione Provinciale di Catanzaro.