Lavori e nuova segnaletica orizzontale in via Magenta

“E’ in corso di ultimazione il rifacimento del manto stradale con l’installazione di una nuova segnaletica orizzontale in via Magenta, nel quartiere Corvo. Un intervento che restituisce piena sicurezza ai residenti, contribuendo anche a regolamentare la circolazione e la sosta nel migliore dei modi”. Lo afferma la consigliera comunale Carlotta Celi (Catanzaro con Abramo).

“I lavori predisposti dall’amministrazione – continua – erano attesi da diverso tempo dai cittadini, i nuovi stalli consentiranno di disciplinare i parcheggi in una zona residenziale ad alto tasso abitativo. Ho seguito da vicino tutto l’iter dell’operazione che va nella direzione di migliorare i servizi e la vivibilità della zona Corvo anche dal punto di vista dell’ordine e del decoro urbano. Un’altra risposta concreta da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Abramo che continua a mantenere sempre alta l’attenzione verso i quartieri”.