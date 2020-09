Ritrovata l’anziana signora che si era allontanata nella serata di ieri dalla casa di riposo in cui era ospite, sita nel comune di Sant’Andrea Apostolo sullo Ionio. Questa mattina, su attivazione del piano di ricerca persona da parte della Prefettura di Catanzaro, squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato sono state impegnate nelle operazioni.

Dopo poche ore i vigili del fuoco hanno rinvenuto la malcapitata in un burrone tra i cespugli. La stessa era viva e cosciente ma visibilmente provata dalla disavventura. Raggiunta, la signora è stata immobilizzata sui presidi sanitari in dotazione ai vigili del fuoco e trasportata in zona sicura dove è stata affidata al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.