Stasera al Trinken Haus un viaggio al centro della birra

Come accade spesso al Trinken Haus, sarà una serata che vedrà come protagonista la birra.

Questa volta con un altro ospite speciale, Matteo Malacaria, autore del libro da cui prende spunto la serata “viaggio al centro della birra”.

Il libro racconta di un negli States, che Matteo ha voluto mettere nero su bianco, per evidenziare tutte le particolarità e sfumature delle birre e dei birrifici americani.

Questa sera, in una degustazione a quattro mani, in compagnia del titolare e Biersommelier Andrea Rotundo, ripercorreranno un menù dai sapori americani spiegando il perché di ogni abbinamento proposto.

Dunque 4 portate per 4 birre che lasciano immaginare una serata divertente al profumo di luppoli americani.

Il costo della serata è di 30€ a persona .

Per info e prenotazioni

0961 020228