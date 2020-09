Bonifica viale Isonzo atto secondo. Il temporale abbattutosi sulle città non ha fermato la task force che anche stamattina ha lavorato per completare le operazioni di sistemazione del quartiere simbolo del degrado sociale in città. Un’area ridotta a scasso abusivo è stata liberata dalle carcasse di auto,ed è stata completata la rimozione dei dossi della vergogna.

Quelli abusivamente posti sulla strada per far diventare quei quartieri un fortino inespugnabile. Sul posto il comune di Catanzaro con gli assessori Cavallaro e Longo, il responsabile Franco Greco, il colonello dei vigili urbani Tarantino, le ditte Sieco, Catanzaro Servizi, Verdeidea e Nisticò per i servizi di competenza. L’ordine pubblico predisposto dalla Questura di Catanzaro, guidata da Mario Finocchiaro, ha visto impegnati Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia coordinati sul posto dal vicequestore

Giacomo Cimarrusti

