Kalavrìa Triathlon Tour, le emozioni di Luca Mancuso prima della partenza

“Mancano poche ore, farei bene a riposare ancora un po’ e sfruttare in questo modo il tempo che mi rimane fino alla sveglia delle 4,30 di domattina. Farei bene a riposare, ma non ci riesco.”

Alla vigilia dell’impegnativa impresa sportiva Luca Mancuso, il triatleta catanzarese che domani inaugurerà il suo “Kalavrìa Triathlon Tour”, è emozionato e impegnato a sistemare le ultime cose prima di intraprendere la sua sfida personale.

Ultimi appunti, ripasso, concentrazione.

“Devo ripassare la check list dell’attrezzatura per non dimenticare nulla: occhialini, muta, casco, camere d’aria, scarpe per la corsa. Sono tante le cose che dovrò portare con me e tutto moltiplicato per tre”, ha raccontato Luca che da domani al 20 settembre, su distanze “Ironman”, percorrerà il tratto di costa calabra da Rocca Imperiale a Tortora Marina, attraversando 116 comuni delle cinque province calabresi per un totale di 750 km percorsi a nuoto, di corsa e in bici:

“Per unire la Calabria in un simbolico abbraccio – ha precisato – unità e fierezza, questo dovremmo essere! Non sono agitato, non è ansia, ripasso mentalmente ogni km, salita e curva che incontrerò. Sono molto concentrato nel rivedere i 750 km che dovrò affrontare. Li ripasso come nella mia prima gara del 2012 a San Vito Lo Capo col mio triathlon distanza sprint, 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.”

Arrivo previsto nel Porto di Catanzaro nel tardo pomeriggio di domani.

La partenza, come già detto, è fissata per domani da Rocca Imperiale alle ore 6.00, dove Luca partirà con i primi 4 km di nuoto. A seguire il viaggio lungo circa 190 km in bici per giungere a Le Castella. Da qui una maratona fino al Porto di Catanzaro dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. L’atleta è abituato ad imprese del genere ma il Kalavrìa Tour ha per lui un sapore tutto diverso che lo vedrà solcare la bellezza della sua terra d’origine.

L’affetto degli amici e l’incitamento da parte dell’olimpionico Polikarpenko.

“L’emozione è simile ed è una piacevole sorpresa. Sono tante le amiche e amici che mi han dimostrato il loro affetto, non sono mancati i messaggi e telefonate d’incitamento dal mondo del triathlon fra tutti quelli del 3 volte olimpionico Vladimir Polikarpenko, il suo animo gentile è pari al suo talento sportivo – ha concluso – Grazie Vladimir! Per l’energia che hai saputo trasmettermi, sarà una marcia in più. Visiera, borracce, GPS, sali minerali. Si, ho proprio tutto. Chiudo i borsoni, do un bacio ai miei 3 gioielli, i miei figli e mia moglie mi stringe e sostenendomi, come sempre, mi augura buona fortuna.”

Per seguire l’impresa sportiva di Luca basterà collegarsi domani al seguente indirizzo https://share.garmin.com/KalavriaTriathlonTour che nelle fasi di bici e corsa aggiornerà la sua posizione ogni 5 minuti.