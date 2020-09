Presunto contagio Covid, sindaco di Curinga chiude le scuole

Un “presunto” contagio da Covid19 ha indotto il sindaco di Curinga (Cz), Vincenzo Serrao, a chiudere studi medici e scuole. E’ stato lo stesso Primo cittadino, infatti, a comunicare il numero di telefono dove chiamare “per informazioni in merito a un presunto contagio” da coronavirus. Contemporaneamente, il sindaco ha anche emanato un’ordinanza dove si legge che, “rivelato che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte”, si ordina “in via precauzionale la chiusura degli studi medici di base da giovedì 17 settembre 2020 a martedì 22 settembre 2020 compreso, fermo restando la garanzia del servizio per le prescrizioni on-line“. Inoltre, sempre “in via precauzionale”, il sindaco ha ordinato anche “la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado giovedì e venerdì 17 e 18 Settembre 2020”.