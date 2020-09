Uria, stasera tratto della Sa106 chiusa al traffico

Si avvisano i cittadini che, stasera dalle ore 23:00 alle ore 24:00 circa, l’Anas chiuderà al transito, in entrambe le direzioni di marcia, il tratto di SS 106 dal Km 198 al Km 199, per effettuare delle prove di carico sul Ponte che attraversa il Torrente Uria; dette prove strutturali sono necessarie per verificare l’idoneità al passaggio di un trasporto eccezionale previsto nei prossimi giorni! Personale dell’Ansa sul posto, indicherà i percorsi alternativi. Ne dà notizia sul suo profilo facebook il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro.