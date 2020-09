Belcastro: Dipendenti comunali ringraziano il commissario Calenda

Tutti i dipendenti comunali di Belcastro vogliono esprimere il loro più sentito ringraziamento al Commissario Straordinario Dottor Antonio Calenda, per l’impegno e l’attenzione che ha profuso nell’espletamento del suo ruolo. Tutte le persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui, non possono far altro che sottolineare l’encomiabile contribuito elargito, volto a garantire una programmazione efficace dei servizi comunali competenti, andando, oltremodo, incontro alle esigenze dei cittadini belcastresi e recependo le richieste provenienti dai diversi utenti.

Attraverso una serie di interventi deliberati, (quali solo per citarne una piccola parte: l’approvazione dei bilanci comunali per le annualità 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020, i conti consuntivi 2016 – 2017 – 2018 – 2019, la messa in sicurezza dell’area cimiteriale destinata alla realizzazione di cappelle a disposizione dei cittadini belcastresi, volto a risolvere la carente disponibilità di loculi comunali, l’adeguamento normativo impiantistico dell’isola ecologica, volto ad ottimizzare l’efficienza di raccolta rifiuti, l’ampliamento dell’illuminazione pubblica sulla strada statale 106, il completamento procedurale della realizzazione di videosorveglianza sul territorio belcastrese per la messa in sicurezza del paese, la conclusione positiva dell’iter amministrativo riguardo la realizzazione della discarica di inerti in località Barilara, per la quale, la stessa, una volta messa in funzione, sarà in grado di produrre considerevoli introiti per le casse comunali a disposizione della comunità belcastrese, l’efficientamento energetico ed il decoro ornamentale di Palazzo Poerio, quale sede rappresentativa di alto e meritevole pregio storico, artistico e monumentale dell’amministrazione pubblica, la sostituzione della pompa di sollevamento in località Salice, da considerevole tempo oggetto di lecite rimostranze dei belcastresi), il Dottor Calenda ha dato prova del suo sorprendente attaccamento al territorio e soprattutto ai cittadini di Belcastro.

Tutti i dipendenti perciò, credendo che l’importanza e la ricchezza professionale di questa esperienza non stia soltanto nei numeri, quanto nella capacità di ognuno, grazie alla sua pregevole direzione e dedizione, di sentirsi parte di essa, tengono a ribadire quanto il Dottor Calenda abbia dato un positivo slancio e un rinnovato entusiasmo al nostro territorio, rappresentando un’ammirevole guida di riferimento per tutti loro.

Per le sopradette motivazioni, vanno fatti i più sentiti ed emozionali ringraziamenti, per il modo magistrale in cui il Dottor Antonio Calenda ha portato avanti il suo incarico nel corso di questo periodo, auspicando che resti, una risorsa esterna a disposizione dell’amministrazione comunale e dei cittadini belcastresi tutti.

Grazie nuovamente.