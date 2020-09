Catanzaro post Covid, Stefania Tallini: “Catanzaro come comunità di impresa sociale”

Il nuovo contributo per il forum “La Catanzaro del dopo-Covid-Le idee dei catanzaresi di successo”, promosso dall’Assessore alla Cultura della Città di Catanzaro, Ivan Cardamone, porta la firma di Stefania Tallini.

Considerata tra le più importanti pianiste e compositrici italiane, Stefania Tallini, di estrazione classica, vanta una brillante carriera internazionale in ambito jazz, con incursioni anche nel mondo della musica brasiliana attraverso sinergie con i più grandi artisti del panorama mondiale.

CATANZARO COME COMUNITÀ DI IMPRESA SOCIALE

“Io credo che la cosa più importante per una città sia innanzitutto il senso civico e l’amore per la cultura, cose che non riesco a pensare separatamente. Il senso civico significa impegnarsi attivamente per rendere bella la propria città, mantenere viva la memoria della sua storia, impegnarsi umanamente ad esempio con iniziative di volontariato, impegnarsi socialmente per creare occasioni di incontro tra le persone, che siano esse artistiche, sportive, ricreative o di qualsiasi tipo. E tutto questo è già “fare cultura”.