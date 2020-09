Covid: Soverato, tampone negativo per avvocatessa entrata in contatto con i due nuovi casi

Cittadini di Soverato preoccupati dopo i due casi positivi riconducibili ad una coppia che ha partecipato ad una festa di matrimonio. Tamponi a tappeto per le persone presenti al rito nuziale, tra queste una avvocatessa che è risultata negativa e fa tirare un sospiro di sollievo ai parecchi contatti che inevitabilmente la donna ha tra aule di tribunale. Ma la paura la fa da padrona e in via precauzionale sono state annullate le cerimonie di comunione per molti bambini della città previste per domenica prossima.