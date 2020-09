Crollo tetto auditorium: Tallini, saremo parte civile

“La presidenza del Consiglio regionale della Calabria continua a seguire con attenzione l’evolversi dell’inchiesta sul crollo del tetto dell’auditorium ‘Calipari’, sottolineando la celerità e la determinazione con cui la Procura di Reggio Calabria sta portando avanti le indagini. Confermiamo la netta volontà di costituirci parte civile nel processo che sarà incardinato nei confronti dei responsabili che saranno individuati dalla magistratura a conclusione di questa delicata inchiesta. Anche per la magistratura, come era lecito attendersi, il Consiglio regionale della Calabria è individuato come parte offesa e come tale farà valere i suoi diritti e i suoi interessi in ogni sede”. Lo afferma, in una dichiarazione, Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale in relazione all’indagine sul crollo della struttura avvenuto il 31 luglio scorso e che vede 30 indagati tra ex segretari, dipendenti e imprenditori.