Gimigliano, sindaco annuncia su facebook: nuovo caso di covid 19

La comunità di Gimigliano si trova ad affrontare un altro caso di Covid 19 di un nostro cittadino, che si è recato nel paese per far visita ai familiari. A darne notizia è il sindaco sulla pagina facebook del Comune.

È stata attivata la procedura prevista sottoponendo i familiari a tampone, non appena si avranno notizie certe, sarà mio obbligo comunicare alla cittadinanza le procedure da adottare.. L’Amministrazione è al servizio dei cittadini…