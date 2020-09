Giornata del Naso Rosso, domenica grande festa al Parco delle Biodiversità

I clown dell’Associazione Clown Vip Catanzaro ODV sono in festa! Infatti, domenica 20 settembre si terrà la 16ª Giornata del Naso Rosso (GNR), dalle ore 14,30 alle ore 19,30, presso il teatro del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro.

La Giornata del Naso Rosso è un evento promosso da VIP Italia ODV, la federazione che collega e coordina sessantotto associazioni VIP sparse sul territorio italiano, con oltre quattromilasettecento volontari clown che prestano regolarmente servizio in più di duecento strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia.

Lo scopo principale della Giornata del Naso Rosso è quello di sensibilizzare e raccogliere fondi destinati ai progetti di VIP ViviamoInPositivo Italia ODV. Questo è un appuntamento immancabile per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino la realtà del volontariato clown in corsia, per entrare nel mondo VIP, per conoscerne i valori e i progetti.

Con i proventi della Giornata del Naso Rosso è possibile sostenere i corsi di formazione per i volontari clown delle sessantotto associazioni federate, le missioni organizzate in Italia e nel mondo, la realizzazione del giornalino “VIP CLOWN NEWS”, distribuito gratuitamente dai volontari ai pazienti durante i servizi ospedalieri, nonché i progetti da realizzare nelle scuole. Basta un piccolo gesto per contribuire a diffondere, tra l’opinione pubblica, la conoscenza della clownterapia e della filosofia del “Viviamo In Positivo”, alla base dei valori di VIP Italia Odv. Perciò, i volontari clown di corsia di VIP Catanzaro, vi aspettano questa domenica, con canti, balli, palloncini, laboratori, favole per bambini e tanto divertimento per grandi e piccini, per fare il pieno di sorrisi!