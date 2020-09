Marijuana addosso ad un 25enne: sequestro compiuto grazie all’aiuto del cane carabiniere Collins

Continuano i servizi coordinati di controllo del territorio, volti al contrasto del fenomeno dello spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti. Con la collaborazione del nucleo cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, i militari della Stazione di Sersale hanno denunciato a piede libero un 25enne di Cerva che non è sfuggito al fiuto del cane “Collins”: l’attenzione del cane ha condotto alle operazioni di perquisizione personale e domiciliare nei confronti del soggetto, che è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nel medesimo contesto operativo, i reparti dipendenti della Compagnia di Sellia Marina hanno segnalato all’autorità amministrativa prefettizia cinque soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti.