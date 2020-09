Petronà, polemiche per ufficio postale con un solo sportello

Ancora criticità alle Poste italiane di Petronà e la popolazione non ne può più di disservizi e lunghe code. Il problema da dodici mesi è sempre lo stesso: c’è un solo sportello gestito da un solo operatore. Succede in tutti gli ambiti lavorativi: se hai troppe cose da fare, finisci per farle tutte male.

Pochi sono gli operatori per evadere istanze, ma tanti sono gli utenti e spesso arrivano anche dei paesi vicini come Cerva, Andali e Belcastro. La soluzione è presto detta: l’assunzione di una seconda unità permanente che si occupi solo delle relazioni con il pubblico. L’istanza è stata trasmessa e rimandata più volte, anche all’Ufficio risorse con sede a Roma.

Risultato? Silenzio e negligenza. Si lasciano le cose così come sono e non sono cose belle da constatare: ritardi, file, assembramenti e ora con l’arrivo dell’inverno gli utenti in attesa del proprio turno sotto l’acqua e al freddo. Alcuni cittadini hanno spostato i propri risparmi altrove, altre preferiscono rivolgersi ad agenzie private, altri ancora reclamano inascoltati. C’era una volta a Petronà un servizio di pubblica utilità: ora non c’è più.