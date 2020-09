Speculazione ed illecito guadagno sul desiderio delle donne di diventare madri, nei guai i pezzi da novanta del reparto di Ginecologia del Pugliese

Speculare su quel desiderio di avere un figlio. Al punto da dirottare le pazienti su cliniche private. Sono queste le accuse, tutte da verificare ovviamente, che pensano per ora sull’attività di pezzi da novanta del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’azienda ospedaliera Pugliese –Ciaccio di Catanzaro.

Il sostituto procuratore Chiara Bonfardini ha coordinato le indagini dei militari della Guardia di Finanza che hanno verificato, a carico degli indagati, le ipotesi di abuso d’ufficio, falsità ideologica e truffa.

Fulvio Zullo, 60 anni e direttore del dipartimento universitario di Ostetricia e ginecologia, Roberto Noia, 50 anni dirigente di I livello dello stesso Ospedale, Menotti Pullano 65 anni medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, Andrea Cosco, 59 anni medico specialista, Saverio Miceli 62 anni medico specialista e Roberta Venturella, 36 anni, responsabile del Centro di procreazione assistita avviato nell’ospedale Pugliese, sono gli indagati in una vicenda che riguarda, secondo l’ipotesi accusatoria, il traffico di pazienti dall’ospedale catanzarese a due cliniche campane per sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita.

In particolare 177 future mamme sarebbero state indirizzate esplicitamente in due strutture campane dove avrebbe operato un’associazione di professionisti riconducibile a Zullo.

In questo modo avrebbero procurato un ingiusto vantaggio alle cliniche e indirettamente allo stesso professionista, per euro 719.482,74.

Non solo, secondo quanto riportato nell’avviso di conclusione indagini, controfirmato dal Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, datato 29 giugno 2020 Zullo dovrà rispondere anche di falsità ideologica. In particolare il 23 marzo del 2012 il professionista ha certificato nel registro dell’università Magna Graecia di aver esaminato alcuni studenti dalle 9.30, ma lo stesso giorno risultava contestualmente presente all’Ospedale. Lo stesso accadeva il 14 giugno e il 5 luglio dello stesso anno. Doppie presenze anche nei mesi a seguire quando il professionista certificava contestualmente al presenza a Villa Serena e al Pugliese Ciaccio. Un sitema, che secondo quanto riportato nelle carte è durato fino al 2017.

Tutti i professionisti dovranno rispondere poi d’abuso d’ufficio per aver attestato diagnosi non veritiere, ossia che le pazienti fossero affette da patologie rientrante tra quelle che consentono la prescrizione gratuita dei farmaci, creando così un danno all’amministrazione.