Un imprenditore e la moglie medico positivi asintomatici al Covid-19

Un imprenditore ed un medico, marito e moglie sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi asintomatici si sono sottoposti a tutti i protocolli previsti. Il medico è in servizio al Policlinico di Catanzaro in località Germaneto, mentre l’imprenditore è titolare di una ditta di Catanzaro. Tutti i contatti più stretti della coppia e i colleghi saranno sottoposti nelle prossime ore agli esami utili a stabilire eventuali altri contagi.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 – La ditta dell’imprenditore risultato positivo asintomatico al Covid-19 è stata chiusa dalla stessa proprietà a scopo precauzionale. Un operaio e familiari dello stesso imprenditore avrebbero manifestato dei sintomi, come febbre e stanchezza, anche se è ancora presto per dire se gli stessi possano essere riconducibili ad un contagio da Covid- 19. Inoltre, essendo lo stesso imprenditore sposato con un medico in servizio presso il Policlinico di Catanzaro, località Germaneto, bisognerà capire da dove è partito il contagio della coppia e se ed in che in maniera si è diffuso.