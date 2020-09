Vandali in azione, divelta staccionata della pineta di Giovino

Saremmo proprio curiosi di sapere che soddisfazione hanno provato la scorsa notte alcuni vandali a distruggere parte della staccionata in un tratto della pineta di Giovino. Per abbattere la recinzione in legno sarà servito tempo e soprattutto una incomprensibile voglia di distruzione del bene comune. Questa mattina brutto risveglio per i residenti di zona e amanti della natura che hanno trovato la staccionata divelta.