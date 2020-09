Contagi Covid-19, positivi i parenti dell’operaio di Gimigliano. Ma il sindaco non specifica quanti sono

Il sindaco di Gimigliano, in un post su Fb comunica che l’ esito dei tamponi effettuati sui familiari del l’operaio risultato positivo ieri, sono tutti positivi. ” Ciò non vuol dire che bisogna creare panico.. Ma vorrà dire che da oggi cambiarenno le regole , sto già lavorando per ricostruire i rapporti avuti dagli interessati con la cittadinanza..

Vi prego di stare tranquilli, insieme supereremo tutto”. Ma il sindaco in realtà non comunica il numero delle persone risultate positive.