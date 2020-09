Ennesimo incidente a causa di un cinghiale, ma anche della mancanza di pubblica illuminazione

Ennesimo incidente a causa di un cinghiale sulla SS 106 in località Petrizia. Un uomo rientrava dal lavoro quando, a causa anche del buio per la mancanza di illuminazione pubblica, sulla sua strada ha trovato un cinghiale con il quale ha impattato non avendolo visto. L’animale era già morto, ma è stato necessario l’intervento dell’Anas per rimuovere l’animale e soccorrere l’automobilista.