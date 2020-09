Inchiesta sui ginecologi del Pugliese, Cosco: ” Sono estraneo alla contestazione, lo farò emergere nelle sedi opportune”

Danilo Iannello, legale del professionista Andrea Cosco in una nota dichiara: “In riferimento alla notizia diramata nei pregressi giorni, preme evidenziare come Andrea Cosco, noto e stimato professionista, risulti totalmente estraneo alla contestazione “di traffico di pazienti dall’Ospedale Pugliese a due cliniche campane” (allo stato ipotizzate dalla Pubblica Accusa) per come, del resto, facilmente evincibile dalla lettura del capo provvisorio di incolpazione notificato, essendo ad egli, unicamente, addebitata la irregolarità nella sottoscrizione di alcuni piani terapeutici in favore di pazienti che – secondo l’impostazione accusatoria – non avrebbero mai fatto regolare accesso al Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio”. Residuale ipotesi che sarà chiarita nelle opportune sedi giudiziarie, secondo le scansioni e la metrica proprie della vicenda penale, nelle quali si confida di far emergere la totale estraneità del proprio assistito rispetto alla contestazione allo stato elevata, unitamente alla sua notoria ortodossia professionale e straordinaria levatura morale ed umana”.