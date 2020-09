Poste, da lunedì saranno rispristinati gli orari pre-Covid in alcuni comuni

Continua la progressiva riapertura degli uffici postali nella provincia di Catanzaro: da lunedì 21 settembre l’ufficio postale di via Aldo Moro a Lamezia Terme riaprirà anche nel pomeriggio. La sede rispetterà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 ed il sabato 8,20 alle 12,35.

Gli altri uffici che torneranno all’orario di apertura al pubblico pre-Covid sono San Pietro Magisano (martedì e giovedì dalle 8,20 alle 13,45, sabato dalle 8,20 alle 12,45), Albi (da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,45) e Santa Caterina allo Jonio (martedì e giovedì dalle 8,20 alle 13,45, sabato dalle 8,20 alle 12,45).

Dopo la temporanea rimodulazione resasi necessaria a causa della diffusione del virus Covid-19, Poste Italiane, che tuttavia ha sempre garantito il servizio anche nei comuni più piccoli, ha provveduto ad aumentare gradualmente il numero degli uffici aperti.

Poste Italiane, considerata l’emergenza sanitaria ancora in atto, invita i cittadini a recarsi agli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it