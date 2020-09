‘Enzo Rotella, un amico di tanti’

“La notizia del tuo incidente già ci aveva lasciati sbigottiti due domeniche fa. Oggi, purtroppo è arrivata quella che nessuno di noi avrebbe voluto sentire.

Con la tua dipartita ognuno di noi perde più o meno tanto. Fosti tu nel 2000, ricordando l’ esperienza fatta da ragazzo, a volermi ricoinvolgere attivamente nella partecipazione alla Naca.

Da li, incontrarci spesso sotto la chiesa a te cara, e che rappresentava la tua seconda casa dopo che ti portavi i lavori dei preparativi anche nella prima, costituiva per me occasione di piacevole confronto. Sono contento che sei stato coautore della recente pubblicazione sulla religiosità popolare cittadina per la quale tanti ti ringrazieranno ancora.

Non ti preoccupare, i tuoi confratelli di San Giovanni nel tuo ricordo continueranno ad irrobustire quanto nato dai semi da te silenziosamente da tempo piantati nel solco della vostra secolare tradizione nel culto del Santissimo Sacramento e nel soccorso dei bisognosi”.

Con queste parole l’amico Sergio Sorrentino tramite catanzaroinforma.it ha voluto ricordare il poliziotto tragicamente scomparso oggi a seguito di un incidente stradale.