Sellia, postazione fissa per sismografo

Postazione fissa per sismografo in dotazione al Comune di Sellia. La decisione è stata presa dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per misurare movimenti tellurici in provincia di Catanzaro. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Davide Zicchinella: ” Nei giorni scorsi – ha detto il consigliere provinciale- ho avuto comunicazione da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che il sismografo posizionato a Sellia, che temporaneamente doveva monitorare i movimenti tellurici ripetuti dei mesi scorsi, diverrà una postazione fissa. Avremo, così, un importante strumento di analisi, valutazione e prevenzione non solo di Sellia ma di un ampio territorio Presilano. Collegato direttamente con l’Istituto di Roma. Nella speranza che non abbiano più a ripetersi le brutte esperienze vissute da nostro territorio, saremo, in ogni caso, meglio monitorati ed attenzionati. Meno marginali.”

Sellia non dimenticata le scosse telluriche dei Jedi scorsi e predica programmazione al posto dell’improvvisazione.