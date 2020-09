Sono stati avviati i lavori di regimentazione delle acque in via Italia.

Lo ha annunciato il sindaco, Sergio Abramo, sottolineando che le operazioni sono iniziate a valle della strada, al di sotto del parcheggio del Comando dei Carabinieri. Una volta ultimato questo particolare intervento si procederà con la riqualificazione dell’asfalto dell’importante arteria d’accesso al centro storico.

Ringraziando l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, e il settore Gestione del territorio, per l’impegno nel portare avanti la pratica, il sindaco ha ribadito come queste opere, per le quali è stata necessaria l’approvazione di un’apposita perizia di variante, garantiranno in via Italia un migliore e più sicuro deflusso delle acque di scolo.