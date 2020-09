Covid, Gimigliano: processati 113 tamponi, un solo positivo

Il sindaco di Gimigliano dà notizia che l’ASP ha comunicato l’esito dei 113 tamponi effettuati nella giornata precedente, i quali sono tutti negativi eccetto uno, appartenente ad una persona vicina alla famiglia. Nonostante ciò – scrive il primo cittadino Laura Moschella- si invita la popolazione a continuare ad ottemperare alle prescrizioni precedentemente comunicate, evitando assembramenti e feste private di qualsiasi genere . Si ribadisce, alle testate giornalistiche, che il focolaio non è partito da Gimigliano. Inoltre, in via precauzionale, sta per essere emanata un’ordinanza in merito al rinvio dell’apertura delle scuole sul territori