Emergenza Covid, inizia interlocuzione sindaco-Asp per monitorare situazione palestre

E’ iniziata questa mattina presto l’interlocuzione tra il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ed il dipartimento salute dell’Asp di Catanzaro. Ad essere monitorata per il momento è la situazione delle palestre di Catanzaro. Il sindaco ha fatto richiesta all’Asp di sapere se effettivamente gli istruttori, risultati positivi al Covid – 19, abbiano avuto rapporti con altre palestre di Catanzaro ed eventualmente con altri clienti in modo da ricostruire la catena di un eventuale contagio che è ancora tutto da verificare. L’invito è sempre lo stesso che fu fatto ad agosto in occasione del presunto contagio di chi aveva frequentato i locali di Soverato. Inutile affollare il Pronto soccorso per chiedere di effettuare i tamponi, solo l’Asp, avuta contezza reale del fenomeno, potrà mettere in campo tutti i mezzi per effettuare screening completi.