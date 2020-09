La ditta Palmisani sui social: “La nostra famiglia è stata colpita da Covid-19. Torneremo presto”

“Siamo positivi ma asintomatici”. E ancora: “Abbiamo deciso di chiudere la nostra attività in via precauzionale per poi pensare alla sanificazione e ritornare alla normalità non appena avremo l’esito del secondo tampone negativo. Grazie per i tanti messaggi ricevuti”. E’ quanto si legge in uno stralcio del messaggio su facebook da parte dei Fratelli Palmisani, titolari di una ditta di condizionatori e colpiti da coronavirus seppur senza sintomi. Traspare una enorme forma di rispetto verso la loro attività, i loro dipendenti e la loro malattia. Rispetto che meritano anche loro per la correttezza e trasparenza delle notizia. Tutti li aspettano per un felice e repentino rientro nella loro azienda.

La scorsa notte una palestra della città in cui si sono riscontrati altri casi di Covid aveva scelto il mezzo social per darne notizia.