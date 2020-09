Nonna Elisabetta, anni 100: alle urne senza alcuna difficoltà

Non in tutte le consultazioni elettorali si presenta alle urne un elettore con cento anni di età.

A Belcastro è successo oggi: Elisabetta Prochilo, nata in provincia di Reggio il 23 aprile 1920, ha espresso il suo voto alle elezioni comunali 2020 del piccolo paese presilano.

La più anziana cittadina di Belcastro, anche presidente onorario della locale Pro-loco, ha raggiunto la sede del seggio elettorale senza difficoltà e senza chiedere aiuto ad amici e parenti.

Grande la commozione di presidenti e scrutatori che sono rimasti basiti dalla forza di volontà di Elisabetta.

Una tenacia che l’ha sempre contraddistinta e le ha permesso di sostenere la sua numerosissima famiglia.

Oggi nonna Elisabetta, donna onesta e semplice, ha 4 figli, 25 nipoti e 60 pronipoti.

Dietro Elisabetta e i suoi non pochi dolori si cela una grande lezione di vita per tutti e per ciascuno: non permettere che gli ostacoli ti fermino.