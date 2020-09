Processo Black Windows, sette condanne cinque assoluzioni

Regge solo a meta’ l’impianto accusatorio, messo in piedi dalla Dda di Catanzaroe dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, dell’inchiesta antimafia “Black Windows” che mira, fra l’altro, a far luce sul tentato omicidio di Giovanni Nesci e del fratello dodicenne (affetto dalla sindrome di down) commesso il 28 luglio 2017. Le condanne sono 7, cinque invece le assoluzioni. Fra gli assolti Vincenzo Cocciolo per il quale il pm della Dda Annamaria Frustaci aveva chiesto 10 anni e 6 mesi, Antonio Farina (anche per lui richiesta di condanna a 10 anni e 6 mesi), Gaetano Muller (6 anni e 6 mesi la richiesta), Michele Ida’ (chiesti 4 anni), Domenico Inzilli (chiesti 4 anni e 4 mesi). Fra i condannati ci sono tre donne: 6 anni per Viola Inzillo, 2 anni per Teresa Inzillo, 10 mesi per Maria Rosaria Battaglia. Gli imputati sono tutti di Sorianello, centro delle Preserre

vibonesi interessato da una faida di ‘ndrangheta. Fra 90 giorni il deposito delle motivazioni della sentenza.