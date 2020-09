Da oggi 22 settembre funzionanti i semafori su via Vinicio Cortese

A partire da oggi 22 settembre saranno funzionanti i semafori collocati sulla via Vinicio Cortese del Comune di Catanzaro, lungo il tratto stradale prospiciente la sede centrale della Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

“Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di questo obiettivo – si legge nella nota a firma del comandante dei vigili del fuoco, ingegnere Fabio Cuzzocrea – in quanto la riattivazione dei semafori, posti su una via importante del centro urbano, garantirà un elevato grado di sicurezza per i miei uomini e per gli automobilisti ed i pedoni, durante le manovre di uscita ed ingresso dei mezzi dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso.

I semafori saranno gestiti da postazione remota collocata all’interno della sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco.

Fin dai primi giorni del mio insediamento – prosegue il comandante – ho ritenuto indispensabile il ripristino dell’impianto semaforico, già esistente ma inutilizzato da molti anni.

Questo risultato scaturisce dalla sinergia tra il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Amministrazione Provinciale e Comunale di Catanzaro, che hanno accolto la richiesta di ripristino del funzionamento dei semafori, dimostrando una sensibilità alla problematica evidenziata, attraverso il tempestivo e totale rifacimento del preesistente impianto.

Un ringraziamento va anche al Comando dei Vigili Urbani di Catanzaro con cui sono state concordate le modalità di gestione della strumentazione semaforica”

Si invita la cittadinanza ad un attento rispetto delle norme stradali che regolamentano i nuovi semafori collocati sulla via Vinicio Cortese.