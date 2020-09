La precisazione: ‘L’infermiera positiva al Covid 19 non ha frequentato palestre’

‘Noi non conosciamo e non abbiamo avuto alcun contatto con l’infermiera di Catanzaro, che lavora a Soverato e che risulta positiva al Covid 19. Non solo. Da quanto sappiamo la giovane donna non ha ultimamente frequentato alcuna palestra’. E’ quanto precisano alla nostra redazione i proprietari della palestra Venice Gym, in rione Fortuna a Catanzaro.